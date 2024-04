Fête d’Eget village PIAU ENGALY Aragnouet, samedi 20 juillet 2024.

La fête de Eget Village est portée et organisée par les formidables habitants de ce charmant petit village que compte notre commune d’Aragnouet. Si vous devez participer à une fête de villages de montagne, c’est bien celle-ci qu’il faut choisir! A ne surtout pas manquer si vous êtes dans le secteur de la Haute Vallée d’Aure à cette date!!

Repas festif, bandas avec « Bandalida », soirée avec Podium Skylight. Réservation repas 06 31 84 45 79

A partir de 19h30 apéritif, repas champêtre, grillades, soirée animée, chaleureuse et très festive.

Excellente ambiance assurée! riches moments conviviaux et chaleureux à partager, alors entrez dans la danse!!!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 19:00:00

fin : 2024-07-20 02:00:00

PIAU ENGALY Eget village

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

