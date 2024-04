Fête de l’environnement Place de la Croisée, 49070 Saint-Jean-de-Linières Les Frémonderies, France Pays de la Loire Saint-Jean-de-Linières, samedi 25 mai 2024.

Fête de l’environnement La Maison de l’environnement d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 25 mai, 09h30 Place de la Croisée, 49070 Saint-Jean-de-Linières Les Frémonderies, France Pays de la Loire

Découvrez de nombreuses animations, ateliers, jeux et expositions autour de la préservation de l’environnement. Cette année, dans le cadre de la labélisation « Terre de jeux », la place du sport dans l’environnement sera mise à l’honneur. Avec la ville de Saint-Léger-de-Linières et les associations et partenaires locaux. Samedi 25 Mai DE 9H30 À 12H30 (sous réserve de modification) Aux abords du Complexe Linériis, place de la Croisée, Saint-Léger-de-Linières Tout public Gratuit Renseignements : 02 41 39 55 36 – mairie@saint-leger-de-linieres.fr

Place de la Croisée, 49070 Saint-Jean-de-Linières Les Frémonderies, France Pays de la Loire Saint-Jean-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire