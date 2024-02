Fête de la transhumance et de la tourte Munster, dimanche 15 septembre 2024.

Fête de la transhumance et de la tourte Munster Haut-Rhin

Munster fête son terroir et l’agriculture de montagne ! Marché paysan, démonstrations de fabrication de fromage, mini-ferme, danses folkloriques, cors des Alpes, descente du troupeau du Gaschney jusqu’à Munster. Et venez déguster la traditionnelle tourte de la vallée à partir de 12h à la salle des fêtes (Réservations en ligne (repas et navette) dans la limite des places disponibles www.munster.alsace).

Venez découvrir le folklore et les traditions marcaires, à l’occasion de la fête de la Transhumance qui célèbre le retour des vaches vosgiennes dans la Vallée à Munster.

Démonstration de fabrication de fromage, mini-ferme, danses et cors des Alpes raviront petits et grands, sans oublier la dégustation de la tourte à la salle des Fêtes et le défilé des belles vosgiennes dans les rues de Munster à 16h.

Et tout au long de la journée, un marché paysan vous sera proposé sur la place du marché, tandis que de nombreux concerts, animations, jeux et expositions sur le thème de la Transhumance agrémenteront la journée.

Les commerçants de Munster vous ouvriront également leurs boutiques, à la découverte des savoir-faire de la Vallée. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 09:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Place du Marché

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est mairie@ville-munster68.fr

L’événement Fête de la transhumance et de la tourte Munster a été mis à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de la vallée de Munster