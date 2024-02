Fête de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe, dimanche 2 juin 2024.

Fête de la Rose Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

23ème édition de la Fête de la Rose toute la journée dans le bourg de Saint-Yrieix-sous-Aixe.

Ce petit village typique se transforme, pour la journée, en un merveilleux jardin de senteurs. Chaque année, plus de 3000 visiteurs viennent échanger sur le thème de la rose avec les nombreux rosiéristes et artisans présents, ces exposants venant des 4 coins de la région.

Chaque année, le baptême d’un rosier à l’effigie d’une « célébrité » a lieu.

Restauration sur place dans la salle polyvalente: repas et restauration rapide possible. Buvette. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comfetes.saintyrieixsousaixe@gmail.com

