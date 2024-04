FÊTE DE LA NATURE : PAPILLONS, ABEILLES SAUVAGES ET COMPAGNIE Frossay, mercredi 22 mai 2024.

FÊTE DE LA NATURE : PAPILLONS, ABEILLES SAUVAGES ET COMPAGNIE Frossay Loire-Atlantique

Balade accompagnée.

Laissez-vous guider de fleur en fleur our découvrirles insectes pollinisateurs…

Frédérique (Aléa Nature) vous accompagne pour observer papillons, abeilles sauvages et autres insectes étroitement liés aux plantes et quijouent un rôle essentiel dans leur reproduction.

Gratuit, sur réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 10:00:00

fin : 2024-05-22 12:00:00

Lieu communiqué à la réservation

Frossay 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

L’événement FÊTE DE LA NATURE : PAPILLONS, ABEILLES SAUVAGES ET COMPAGNIE Frossay a été mis à jour le 2024-04-10 par eSPRIT Pays de la Loire