Die Drôme Die Balade le long de la rivière Drôme à Die en discutant du rôle de la rivière et de ses berges boisées – la ripisylve. Balade encadrée par Gilbert DAVID et Hélène BERNARD-DAVID de la LPO Auvergne Rhône-Alpes. Réservation obligatoire. gilbert.david@lpo.fr https://fetedelanature.com/selections-thematiques/fete-de-la-nature-en-auvergne-rhone-alpes Parking municipal de la piscine Largner Die

