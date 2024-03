« Eclats de Drôme et Échos de la Terre » Peintures et techniques mixtes CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex, mercredi 8 mai 2024.

« Eclats de Drôme et Échos de la Terre » Peintures et techniques mixtes CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve Allex Drôme

Découvrez « Eclats de Drôme et Échos de la Terre » l’exposition de peintures de Katia Ferrari.

Entre environnement Drômois, lavandes, rivière, abstraction et portraits ethniques, laissez-vous porter par la poésie des couleurs et des formes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 13:30:00

fin : 2024-06-30 18:30:00

CCVD, Gare des Ramières, maison de la réserve 11, Chemin des Fouilles

Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@lagaredesramieres.com

L’événement « Eclats de Drôme et Échos de la Terre » Peintures et techniques mixtes Allex a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme du Val de Drôme