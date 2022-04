Fête de la nature : A tire d’aile Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Cet atelier est animé par une éducatrice environnement de la Ligue de la protection des oiseaux (LPO) dont EDF est partenaire, pour la sauvegarde de l’outarde canepetière. Vous apprendrez tout sur cet oiseau de notre région.

N’oubliez pas vos jumelles. tricastin-eip@edf.fr +33 4 75 50 37 10 https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-du-tricastin/presentation Centrale Electrique EDF du Tricastin CS 40009 Saint-Paul-Trois-Châteaux

