Fête de la nature à la Maison de l’estuaire Plourivo, samedi 25 mai 2024.

La réouverture de la Maison de l’estuaire est l’occasion de rencontrer l’équipe d’animation, de découvrir les installations et équipements et le programme des activités proposées Accueil, visite du manoir / Découverte des expositions / Cabinet de curiosités naturelles, observations aux binoculaires / Découverte du site naturel, balades commentées / Sac naturaliste avec matériel d’observation / Jeux éducatifs, sensoriels et artistiques en intérieur / Parcours de jeux forestiers grandeur nature. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Traou-Nez

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Fête de la nature à la Maison de l’estuaire Plourivo a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol