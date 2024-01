FÊTE DE LA MUSIQUE Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 21 juin 2024.

Avec la complicité du Son’Art et de l’Ecole Intercommunale de Musique, la municipalité donne rendez-vous à tous les musiciens et chanteurs amateurs et à ceux qui aiment la voix, le son et les bons concerts.

Un évènement à apprécier dans le centre ville des Pins et de l’Océan à partir de 18h. .

Centres ville des pins et de l’océan

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@saint-brevin.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 18:00:00

fin : 2024-06-21



