FÊTE DE LA MUSIQUE DE PORNIC Le Môle Pornic, vendredi 21 juin 2024.

Début : 2024-06-21 18:00:00

fin : 2024-06-21 23:00:00

Fixée à une date symbolique, jour du solstice d’été, cette grande manifestation populaire est gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux ou professionnels.



Piétonnisation des quais de 17h00 à 00h00 autour du vieux port, sur les quais Leray et du 11-novembre, la place de Môle, et dans les rues des Sables et de la Marine.

Le Môle Esplanade de la Ria

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



