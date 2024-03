Fête de la Musique Criquetot-sur-Longueville, samedi 22 juin 2024.

Fête de la Musique Criquetot-sur-Longueville Seine-Maritime

Venez fêter la musique à Criquetot-sur-Longueville ! Au programme, marché nocturne, structures gonflables, concert avec les groupes After Before ainsi que Mathilde et Samuel Comont (Musique en cœur), et pour clôturer la soirée un feu d’artifice son et lumière live !

Deux foodtrucks se chargeront de la restauration tandis que le comité se chargera de la buvette et des desserts.

Venez fêter la musique à Criquetot-sur-Longueville ! Au programme, marché nocturne, structures gonflables, concert avec les groupes After Before ainsi que Mathilde et Samuel Comont (Musique en cœur), et pour clôturer la soirée un feu d’artifice son et lumière live !

Deux foodtrucks se chargeront de la restauration tandis que le comité se chargera de la buvette et des desserts. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22

Criquetot-sur-Longueville 76590 Seine-Maritime Normandie comite.criquetot@gmail.com

L’événement Fête de la Musique Criquetot-sur-Longueville a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Terroir de Caux