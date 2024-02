Fête de la musique concert « Les Bouts entrain » Pont-Farcy Tessy-Bocage, vendredi 21 juin 2024.

Fête de la musique concert « Les Bouts entrain » Pont-Farcy Tessy-Bocage Manche

Dans le cadre de la fête de la musique, le restaurant « Le Coq Hardi » de Pont-Farcy (Tessy-Bocage), propose un concert animé par le groupe « Les Bouts entrain ».

Les bouts entrain c’est un groupe de chants de marins et de musique celtique. Six artistes sur scène accompagnés par de nombreux instruments bombarde, accordéon diatonique, flute, percussions, guitare, cornemuse et bien-sur chant.

Restauration sur place.

Dans le cadre de la fête de la musique, le restaurant « Le Coq Hardi » de Pont-Farcy (Tessy-Bocage), propose un concert animé par le groupe « Les Bouts entrain ».

Les bouts entrain c’est un groupe de chants de marins et de musique celtique. Six artistes sur scène accompagnés par de nombreux instruments bombarde, accordéon diatonique, flute, percussions, guitare, cornemuse et bien-sur chant.

Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 20:00:00

fin : 2024-06-21

Pont-Farcy 52 route de Caen

Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie

L’événement Fête de la musique concert « Les Bouts entrain » Tessy-Bocage a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Saint-Lô