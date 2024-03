FÊTE DE LA MER CONCERT LES VRILLÉS Mesquer, samedi 21 septembre 2024.

FÊTE DE LA MER CONCERT LES VRILLÉS Mesquer Loire-Atlantique

Rock celtique et festif. Gratuit.

Parce que le groupe est constitué d’une bande de potes qui devient carrément folle une fois lâchée sur scène, le nom les VRILLÉS représente l’énergie et la fougue de ces 8 musiciens bretons.

Kilts, énergie débordante, bonne humeur partagée, guitares électrisées, bombarde et cornemuses endiablées voilà la recette de ces artistes débridés !

Ils partagent un lien direct très fort avec le public et n’hésitent pas à inviter de nombreux copains musiciens à les rejoindre sur scène.

Avec les Vrillés, vous avalerez un grand bol d’eau salée, par les oreilles, à la mode bretonne !

Soyez vigilants, les chiens sont lâchés !!! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 21:00:00

fin : 2024-09-21

Port de Kercabellec

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire animations@mesquerquimiac.fr

