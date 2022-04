Fête de la mer à La Capte Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Hyères Var On vous donne rendez-vous au charmant village de La Capte pour fêter la mer. Au programme: Marché artisanal, animations pour les enfants (structure gonflable), initiation gratuite de paddle, kayak, catamaran… acc83400@gmail.com Hyères

