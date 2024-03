FÊTE DE LA MER À KERCABELLEC Mesquer, dimanche 22 septembre 2024.

FÊTE DE LA MER À KERCABELLEC Mesquer Loire-Atlantique

La Fête de la Mer est un rassemblement de bateaux traditionnels à faible tirant d’eau dans le port de Kercabellec autour de la chasse au trésor du Bois Salé.

La Fête de la Mer c’est aussi deux jours d’animations à terre pour tous et gratuits dans une ambiance familiale et conviviale avec des ateliers, des stands d’associations locales, des démonstrations, des producteurs locaux et artisans d’art, des animations, spectacles, concerts, et bien sûr l’observation des bateaux en navigation puis leur retour en musique en fin d’après-midi.

La journée du samedi finira par un concert de rock celtique et festif avec Les Vrillés.

Le concert de Nos Marins clôturera la Fête de la Mer le dimanche en fin de journée

Tout le week-end, le port de Kercabellec accueillera le village de la Fête. Ce village sera composé de stands d’associations locales en lien avec la mer et le territoire qui proposeront des animations, démonstrations, présentations d’activités dans le but de sensibiliser les visiteurs de manière ludique.

Ci-dessous, à télécharger, la fiche d’inscription au village partenaire .

Si vous souhaitez participer à la Fête, merci de renvoyer la fiche d’inscription pour le vendredi 29 mars au plus tard. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 10:00:00

fin : 2024-09-22 23:00:00

Port de Kercabellec

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire animations@mesquerquimiac.fr

L’événement FÊTE DE LA MER À KERCABELLEC Mesquer a été mis à jour le 2024-03-05 par eSPRIT Pays de la Loire