Fête de la Libération de Concarneau Concarneau, vendredi 23 août 2024.

Fête de la Libération de Concarneau Concarneau Finistère

Le 23/08 à 21h, place Jean Jaurès Bal/Concert des « Les D Day Ladies », tenues d ‘époque bienvenues.

Le 24/08 et 25/08, place Jean Jaurès exposition de véhicules civils et militaires. Exposition de matériel d’époque et de drapeaux.

Le 25/08 place Jean Jaurès 10h grand défilé, 11h Commémoration de la Libération de Concarneau , animations et restauration .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-25

Place Jean Jaurès

Concarneau 29900 Finistère Bretagne jr.bouguennec@free.fr

L’événement Fête de la Libération de Concarneau Concarneau a été mis à jour le 2024-02-02 par OTC CCA