Fête de la choucroute et du folklore Meistratzheim, dimanche 8 septembre 2024.

Marché aux puces, expositions, tombola, animations et cortège folklorique à 14h45. Repas de midi sur réservation. Petite restauration place de la mairie proposée tout au long de la journée, jusqu’à 18h.

Cette 44ème édition de la fête de la choucroute et du folklore et son marché aux puces, sont organisés par la Société de Musique et le Groupe Folklorique Concordia de Meistratzheim. La fête de la choucroute est l’un des plus grands événements populaires du village, elle réunit différents groupes de musique et de danses folkloriques de toute l’Alsace et d’outre-Rhin.

Le grand moment sera le cortège, à 14h45. Le repas du midi (qui peut être emporté) sera servi sur réservation, avec une seule prévente, le dimanche 3 septembre de 9h a 11h à la salle socioculturelle du village ou envoi de la réservation avec un chèque à l’ordre de ‘Concordia 459 rue Sainte-Odile 67210 Meistratzheim.

Une petite restauration place de la mairie est proposée tout au long de la journée, jusqu’à 18 h. Informations au 06 15 42 98 10. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 06:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est concordiameistratzheim@yahoo.fr

L’événement Fête de la choucroute et du folklore Meistratzheim a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de tourisme d’Obernai