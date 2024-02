Fête de la Céramique Richelieu, samedi 14 septembre 2024.

Fête de la Céramique Richelieu Indre-et-Loire

Samedi

Organisé par l’association Tout Terre, la Fête de la Céramique rassemblera 34 potiers-céramistes professionnels venus de toute la France pour présenter leurs dernières créations sculptures, bijoux, art de la table, décoration pour la maison, poterie décorative pour les jardins…

Organisé par l’association Tout Terre, la Fête de la Céramique rassemblera 34 potiers-céramistes professionnels venus de toute la France pour présenter leurs dernières créations sculptures, bijoux, art de la table, décoration pour la maison, poterie décorative pour les jardins… Leurs techniques sont très diversifiées terre vernissée, faïence, grès, porcelaine, raku, cuisson au bois, au gaz, en four électrique. Au programme Vendredi 13 à 20h30, le Cinéma Le Majestic projettera un court métrage et son bonus sur Yoland Cazenove qui fut un céramiste au parcours atypique. Samedi 14, au Musée municipal, à 18h30, conférence sur les différents aspects et techniques de la céramique, par Céline Turpin, directrice de L’Atelier des Arts Céramiques de Tours. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 10:00:00

fin : 2024-09-15 19:00:00

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ceramiquerichelieu@gmail.com

L’événement Fête de la Céramique Richelieu a été mis à jour le 2024-02-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme