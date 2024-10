Fête de clôture Husseren-Wesserling, dimanche 13 octobre 2024.

Fête de clôture

29 Rue du Parc Husseren-Wesserling Haut-Rhin

Le Parc de Wesserling vous invite à vivre une journée enchantée au cœur de l’automne ! Venez profiter de la magie de la saison à travers des activités uniques pour toute la famille !

Au programme de cette journée magique

Vente de plantes du festival des Jardins Métissés

13h à 17h • Jardin Régulier

“Histoires de légumes” avec Jean Granello

11h et 15h • Départ au Petit Potager

Atelier teinture à base de plantes

Animé par Marion Kuenemann et Julie Keyser

10h à 17h • Cabane des Teinturiers

Récit de la forêt par Stéphanie Leconte et David Chesnard

14h30 et 15h30 • Parc à l’Anglaise

Séance maquillage pour enfants avec Elodie Mare

13h30 à 17h • Terrasse Méditerranéenne

Venez célébrer l’automne au Parc de Wesserling, un moment magique au cœur de la nature pour petits et grands ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 10:00:00

fin : 2024-10-13 18:00:00

L’événement Fête de clôture Husseren-Wesserling a été mis à jour le 2024-10-07 par Parc de Wesserling

