Fête d’Automne Chamberet, dimanche 20 octobre 2024.

L’ Association Culturelle et Animations de Chamberet et Association de Jumelage vous convient à la fête d’automne qui se tiendra place de la Mairie, avec produits de bouche et artisanat, crêpes et buvette. A 12h 15 repas automnal, pas de réservation, les tickets seront en vente sur place le matin, tarif 14€. 14 EUR.

Début : 2024-10-20 09:00:00

fin : 2024-10-20 17:00:00

