FÊTE COMMUNALE DE SAINT GEORGES SUR LOIRE Saint-Georges-sur-Loire, 15 août 2022, Saint-Georges-sur-Loire.

FÊTE COMMUNALE DE SAINT GEORGES SUR LOIRE Saint-Georges-sur-Loire

2022-08-15 07:00:00 – 2022-08-15 23:30:00

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Saint-Georges-sur-Loire

Grand vide-greniers à partir de 7h00 sur la place Mancha Real.

Pour les exposants, inscription en ligne sur le site internet du Comité des Fêtes de St Georges sur Loire : https://www.comitedesfetes-saintgeorgessurloire.com

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Toute la journée, bar et restauration sur place avec les traditionnels rillauds.

Centenaire du Grand Prix Cycliste de Saint Georges sur Loire (la course cycliste la plus ancienne du département de Maine-et-Loire), sous le parrainage de Laurent Jalabert : remise des dossards à partir de 14 h et départ à 15 h.

Plusieurs représentations de l’équipe X-Sport Shows, spectacle de VTT Street Trial.

Gratuit.

Dîner champêtre en musique avec « Ambiance Guinguette » à partir de 19h00.

Fête foraine.

Clôture de la journée par le tir à 23h, au-dessus de l’étang d’Arrouet, d’un inoubliable feu d’artifice.

Venez participer à la fête communale annuelle du 15 août à Saint-Georges-sur-Loire !

jocelyn.babonneau@orange.fr http://www.comitedesfetes-saintgeorgessurloire.com/

Saint-Georges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-07 par