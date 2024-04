Festi’Village 4e Édition Saint-Étienne-de-Brillouet, samedi 1 juin 2024.

Festi’Village 4e Édition Saint-Étienne-de-Brillouet Vendée

4ème édition Festi’Village au rdv des bons amis à Saint Etienne de Brillouet Entrée Solidaire

Venez nombreux, partager ce moment de plaisir entre amis et en familles.

Au programme, une soirée sur le thème de la musique avec

« Les Jacky Sociaux » groupe de rock

» La Petite Voix » musique qui donne le sourire

« Phon’éthique » tribute de Téléphone

» What Else » Groupe de l’école de musique de Sainte Hermine

« Circabaret » la compagnie des arts du cirque

» La Tourmaline » un spectacle de feu

Bref de quoi en prendre pleins les oreilles et pleins la vues !!!

Entrée solidaire, restauration et buvette sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:00:00

fin : 2024-06-01

Stade de foot

Saint-Étienne-de-Brillouet 85210 Vendée Pays de la Loire festivillage85@outlook.fr

