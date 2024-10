Festiv’Familles Maubourguet, vendredi 25 octobre 2024.

Festiv’Familles

MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Rejoignez-nous nombreux pour cette journée Festiv’Familles, organisée par Court’Echelle et le Collectif RIVAGES.

Nous ,ce qu’on veut, c’est construire avec vous !!!

Voici le programme détaillé

– Matinée animée par Court’Echelle avec un café-échanges sur la parentalité, suivi d’un délicieux buffet déjeuner préparé par nos soins.

– Après-midi avec le Collectif RIVAGES axée sur l’Espace de Vie Sociale (EVS). Nous travaillons avec la CAF pour devenir un EVS itinérant et proposer des activités dans vos villages, mais pour cela, nous avons besoin de connaître vos besoins !

À 14h, on vous propose donc un super outil d’intelligence collective le café de l’EVS, afin de co-construire ensemble ce qui va se passer dans cet espace ! En parallèle, des activités parents-enfants seront proposées par les associations locales et Court’Echelle.

Pour finir en beauté, profitez d’une scène ouverte et régalez-vous avec les délicieux plats antillais de Cook and Enjoy dans leur joli food truck.

On a hâte de vous retrouver !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25 09:00:00

fin : 2024-10-25

MAUBOURGUET

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie collectif.rivages@gmail.com

L'événement Festiv'Familles Maubourguet a été mis à jour le 2024-10-07

