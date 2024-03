Festiv’astro Festival d’astronomie de Provence Marseille 4e Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Deuxième édition du Festival d’Astronomie de Provence , un événement de découverte tout public.Enfants

L’ambition de ce festival est de célébrer l’astronomie sous toutes ses formes avec des animations grand public entièrement gratuites et en libre accès sur le territoire provençal, de Marseille à St-Michel de l’Observatoire.



Le programme scientifique vise à présenter les dernières avancées de la recherche en astrophysique, à faire découvrir les haut-lieux de l’astronomie provençale (comme l’Observatoire astronomique de Longchamp, Le laboratoire d’Astrophysique de Chateau-Gombert ou l’Observatoire astronomique de Haute-Provence), à inclure des animations adaptées aux enfants (et à leur famille), et bien sûr à proposer des observations astronomiques du ciel de jour comme de de nuit.



Cet évènement est organisé par les astrophysiciens marseillais en collaboration avec des astronomes amateurs provençaux.



Le programma à Marseille :



– Conférence L’Univers vu par le James Webb Telescope

Salle de conférence de l’Alcazar, Marseille.

le 13 avril à 19h

Eric Lagadec, Astronome-adjoint à l’Observatoire de la Côté d’Azur



– Visites inédites du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille

Sur réservation uniquement, à l’adresse visitesinedites@lam.fr

Nous proposons deux créneaux, à 9h et 10h30, pour une visite de 1h30.

Le 15 avril à partir de 9h



– Nocturne à l’Observatoire de Marseille

Le site et la plupart des ateliers sont en libre accès. Entrée par l’avenue Jean-Louis Pons, 13004 Marseille.

La seule exception concerne l’atelier Planétarium (capacité limitée), pour lequel une inscription est obligatoire

Le 16 avril à 19h



– Après-midi Pichouns à l’Observatoire de Marseille

Adapté aux enfants, en famille ou en groupes.

Le site et la plupart des ateliers sont en libre accès. Entrée piétonne par l’avenue Jean-Louis Pons, 13004 Marseille.

La seule exception concerne l’atelier Planétarium (capacité limitée), pour lequel une inscription obligatoire

Le 17 avril à partir de 14h



La programmation détaillée et dans les sites alentour est disponible sur festival-astronomie-provence.lam.fr. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-20

Alcazar, Observatoire, Centre de physqiue des particules, LAM…

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

