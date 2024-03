Festival VoixSI VoixLA Ville de Joinville Joinville, vendredi 12 avril 2024.

Festival VoixSI VoixLA 3 jours de chants: ateliers, concerts amateurs , ensemble professionnel 12 – 14 avril Ville de Joinville Ateliers : 6€ – Concerts : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T17:30:00+02:00 – 2024-04-14T19:30:00+02:00

VoixSi VoixLa Festival

Du 12 au 14/04 – Joinville

Rendez-vous pour la 3e édition du VoixSi VoixLa Festival ! Trois jours de concerts et d’ateliers autour de l’art vocal et choral, organisés par l’association Vall’Art en partenariat avec Arts Vivants 52 et la Ville de Joinville.

Programme complet sur : www.vallart.net

Ville de Joinville 17 rue de l’ Auditoire 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.vall.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671459324 »}] [{« link »: « http://www.vallart.net »}]

concerts ateliers