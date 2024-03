Festival Veyracomusies MPL Veyrac Veyrac, vendredi 10 mai 2024.

Festival Veyracomusies MPL Veyrac Veyrac Haute-Vienne

À 21h MPL Concert Salle Jean Ferrat

MPL c’est un parchemin qui se déroule comme un conte, une bande de cinq garçons attachants qui crient leurs sentiments face aux tempêtes. Des mélodies entêtantes, des textes poétiques débordant d’images et de paysages et puis la volonté d’en découdre avec les schémas imposés par la société. Des garçons d’aujourd’hui finalement ! C’est dans cette perspective de perpétuel questionnement de leur masculinité et d’affirmation de leur sensibilité qu’est naît le disque Bonhommes. Des tourbillons de guitares, une basse et des battements électroniques, MPL fabrique la musique de son époque tout en brouillant les pistes du temps.

Before :

À 18h La véritable histoire d’Ulysse par la Cie Coyote Spectacle Plein air

À 19h Zapéromuziks avec Debmot Chapiteau

After :

À 23h Alee et Mourad Musset (de la rue kétanou) Chapiteau 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 18:00:00

fin : 2024-05-10

Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

