Festival Rock’N’Stein Lembach, vendredi 16 août 2024.

Aux abords du château de Fleckenstein et avec une belle vue sur les Vosges du Nord, le Rock’n’Stein Festival vous propose deux soirées de concerts Rock/Métal/Folk endiablés. Un festival qui se vit à la fois comme une fête de village familiale et comme une soirée de découverte musicale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 19:00:00

fin : 2024-08-17 23:59:00

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est rocknsteinfest@gmail.com

