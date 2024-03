Festival Paroles Paroles PORTRAITS CHANTÉS À LA TERRASSE D’UN CAFÉ Honfleur, dimanche 7 avril 2024.

Festival Paroles Paroles PORTRAITS CHANTÉS À LA TERRASSE D’UN CAFÉ Honfleur Calvados

Compagnie La Bocca

À table ! Une artiste peintre et une artiste lyrique-accordéoniste au

coeur de l’espace bar du festival. Marie-Paule chante des airs populaires des années 40 et des airs d’opéra de son répertoire tandis que Sarah esquisse en live les spectateurs, juste le temps d’une chanson. Le principe est simple une chanson, un portrait et … vous !

Au hasard, pas loin du bar, le temps d’un verre ou d’une grignote.

MUSIQUE AU BAR

Le bar du festival vous tend les bras, le siège, l’assiette, le verre ! Ouvrez vos oreilles et vos papilles et savourez en musique ce temps esquissé …

Dessin Sarah LÉVÊQUE

Chant et accordéon Marie-Paule BONNEMASON

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 12:30:00

fin : 2024-04-07

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

L’événement Festival Paroles Paroles PORTRAITS CHANTÉS À LA TERRASSE D’UN CAFÉ Honfleur a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Honfleur-Beuzeville