Festival Paroles Paroles KAL Honfleur, dimanche 7 avril 2024.

Festival Paroles Paroles KAL Honfleur Calvados

(Je t’aimerai jusqu’à la fin des temps)

De Paul FRANCESCONI

Compagnie Soleil glacé

Arrivé seul sur une plage battue par un cyclone, Ram, un homme exilé, s’effondre sur le sable. Il a tout perdu, femme, enfant, peuple. Il rencontre alors Kal, une femme mystérieuse, qui va l’aider à se relever et le conduire au sommet d’un volcan enneigé.

Au sommet, Ram se heurte au mutisme de Kal. Transi de froid, il s’évanouit dans la neige. Au réveil, Kal a disparu, après avoir sauté dans le cratère. L’histoire d’une rencontre, qui se termine aussitôt qu’elle commence, fugace et éternelle, comme l’amour. Dans ce conte initiatique, musical et dansé, mêlant le mythe réunionnais de la Sorcière Grand- Mère Kalle et l’univers des pièces de fantômes de Nô Japonais, la parole des deux héros fait naître un monde poétique, puissant et parfois drôle. On y parle d’abandon, de solitude et de l’espérance qui en résulte. Espérance d’un migrant, espérance d’une rencontre qui aidera à se relever, espérance et quête d’un absolu. Espérance d’humains éconduits…

Voilà la pièce phare du festival qui renoue ainsi avec sa vocation de festival de la francophonie en accueillant une nouvelle fois la Compagnie Soleil glacé. Le spectacle Ti Jean accueilli en 2017 reste un des plus grands coups de coeur du festival.

Avec

Elsa DUPUY

Martin JASPAR

Pélagie PAPILLON

Textes et mise en scène Paul FRANCESCONI, parrain du festival 2024

Son et lumière Jérôme LÉGER

CONTE INITIATIQUE, MUSICAL ET DANSÉ

19H15 CLÔTURE DU FESTIVAL

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 18:00:00

fin : 2024-04-07

Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

