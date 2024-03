Festival Paroles Paroles CONTES DES DEUX RIVES Équemauville, mercredi 3 avril 2024.

Festival Paroles Paroles CONTES DES DEUX RIVES Équemauville Calvados

De Kamel ZOUAOUI

Compagnie Les Fils de Zouaves

Avec Kamel Zouaoui

Amany est grippée, elle ne peut pas aller à l’école, ses parents ne peuvent pas la garder car ils travaillent, la baby-sitter est à l’université alors ils décident de la confier à Elsa sa grand-mère. Les moments entre Amany et sa grand -mère sont rares et ils sont à chaque fois un bon moment de partage. Entre tisane et biscuits faits maison, Elsa va tisser un récit pour Amany.

Découvert en 2019 avec les contes de Nasredine le Hodja, Kamel Zouaoui revient avec un nouveau spectacle tout aussi enchanteur, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:15:00

fin : 2024-04-03

Place de l’Amitié

Équemauville 14600 Calvados Normandie tetedebois@ymail.com

