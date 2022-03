Festival Palmipède MJC Palaiseau Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

du vendredi 22 avril au samedi 23 avril à MJC Palaiseau

PROGRAMMATION VENDREDI 22 AVRIL – 20H00 Salammbô – Rock à Fleur de Peau Ghinza – Sushi Rock L’1consolable – Rap Manifeste Infecticide – Electro Punk Radioactive Scuffles – Teuf Techno Punk SAMEDI 23 AVRIL – 20H00 Kriill – Pop des Profondeurs Dandyguel – Rap Story Imparfait – Rock Rap Deter’ Pumpkin & Vin’s Da Cuero – Boom Rap militant La Boum Brute – Pop Brutale

PalmiPass 1 jour : 10€ PalmiPass 2 jours : 15€

Deux jours de fête, deux scènes, dix groupes, une ambiance cosmique, psychédélique, une parenthèse joyeuse et foutraque, et de beaux concerts, c’est promis. MJC Palaiseau Parc de l’hôtel de ville 92120 Palaiseau Palaiseau La Hunière Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T23:30:00;2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T23:30:00

