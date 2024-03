Guinguettes de l’Yvette Promenade de l’Yvette, Villebon-sur-Yvette (91) Palaiseau, dimanche 2 juin 2024.

Guinguettes de l’Yvette avec Beat Bouet Trio, Guillaume Lopez & Lo Bal del Lop et Odela Dimanche 2 juin, 12h00 Promenade de l’Yvette, Villebon-sur-Yvette (91) Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T12:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T12:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Guinguettes de l’Yvette

Dimanche 2 juin 2024, 12 h

Festival d’arts de rue et de musique, en entrée libre et en espace public, de part et d’autre de la rivière « l’Yvette » à Villebon sur Yvette et Palaiseau (91).

Plateau musiques traditionnelles

Bal enfants avec Odela

Lo Bal Del Lop, Occitanie

et Beat Bouet Trio, Bretagne

http://www.guinguettes.org/

source : événement Guinguettes de l’Yvette publié sur AgendaTrad

Promenade de l’Yvette, Villebon-sur-Yvette (91) Promenade de l’Yvette, 91140 Villebon-sur-Yvette, France Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Ile-de-France [{« link »: « http://www.guinguettes.org/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/49252 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

baltrad balfolk