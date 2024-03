Festival national du film d’animation 2024 Bâtiment Creative Seeds Cesson-Sévigné, samedi 13 avril 2024.

FESTIVAL NATIONAL DU FILM D’ANIMATION 2024

Le Festival national du film d’animation est de retour en salles du 13 au 17 avril 2024 à Rennes Métropole !

Au programme :

– des projections de films

– des temps de rencontres entre les équipes de films et les publics

– de nombreuses actions pour découvrir l’envers du décor (des ateliers, des secrets de fabrication, des expositions…)

– des soirées festives et séances spéciales

– des rendez-vous professionnels répartis en 5 parcours ciblés

Le Festival c’est 55 projections, près de 150 films dont 8 programmes de courts métrages en compétition, 13 longs métrages dont 3 avant-premières, près de 15 activités et rencontres tout public et 25 rendez-vous professionnels !

Bâtiment Creative Seeds 3679 boulevard des Alliés 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine