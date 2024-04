Festival National de Bellac Concert Altaïr Parc Charles Sylvestre Bellac, samedi 6 juillet 2024.

Festival National de Bellac Concert Altaïr Parc Charles Sylvestre Bellac Haute-Vienne

Bercés et influencés par des artistes comme Muse, Yann Tiersen ou Ludovico Einaudi, Pascal au saxophone et Thibault au piano puisent leurs idées et inspirations dans leurs différents parcours musicaux.

Allant de la musique classique aux airs valsants en passant par des rythmes plus actuels, Altaïr propose un style expérimental et onirique. Une invitation au voyage au fil de leurs contes musicaux. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:30:00

fin : 2024-07-06 20:30:00

Parc Charles Sylvestre Avenue Jean Moulin

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@theatre-du-cloitre.fr

