Festival « Musique & mémoire » Sommeils Basilique Saint Pierre et Saint Paul Fougerolles-Saint-Valbert, vendredi 2 août 2024.

À 21 h, à la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul.

Sommeils.

Œuvres de Marin Marais, Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Jean-Philippe Rameau, Henry Desmarest.

Ensemble Masques.

Philippe Gagné, ténor.

Julien Martin et Marine Sablonnière, flûte à bec.

Sophie Gent et Tuomo Suni, violons.

Kathleen Kajioka, alto.

Mélisande Corriveau, violoncelle.

Benoît Vanden Bemden, contrebasse.

Olivier Fortin, orgue, clavecin et direction.

Les scènes de sommeils, de songe et d’endormissement sont nombreuses dans les tragédies lyriques, cantates ou pièces instrumentales du baroque français. Elles emploient des orchestrations figuratives et emportent l’auditeur dans un monde merveilleux.

La musique berce et fait ressentir la douceur de l’endormissement, puis de l’engourdissement qui conduit au sommeil. Un vagabondage poétique parmi des chefs d’œuvres musicaux assoupissants…

Onirique !

Réservation conseillée 06 40 87 41 39.

Tarifs 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (- 18 ans, demandeurs d’emploi, allocataire du RSA). EUR.

Basilique Saint Pierre et Saint Paul 1 place Saint-Pierre

Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté festival@musetmemoire.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 21:00:00

fin : 2024-08-02 22:30:00



