2022-05-09 – 2022-05-16

Le Festival Lyrique de Montperreux a vu le jour en 2009 sous l’impulsion de Stuart Paterson, ténor à la renommée internationale et directeur artistique du festival.

Il promet aux amoureux de l’Art Lyrique mais également aux plus réfractaires, ou juste aux curieux, de se plonger pendant une semaine dans l’Art Musical dans un cadre exceptionnel et reposant.

Cette année, c’est du 9 au 16 juillet 2022 que les festivités se dérouleront, toujours avec cette même envie de transmettre et d’émerveiller.

Passion, générosité, excellence et enthousiasme sont les maîtres mots de cette grande aventure, que nous vous proposons de partager avec nous.

contact@festival-montperreux.org http://www.festival-montperreux.org/

