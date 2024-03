Festival Libre Cour Édition 2024 « Les Pieds sur Terre » Barsac, jeudi 4 juillet 2024.

Festival Libre Cour Édition 2024 « Les Pieds sur Terre » Barsac Gironde

Cher public,

Nous avons la joie de vous annoncer les dates et la programmation du prochain Festival Libre Cour. Le titre de cette édition évoque nos résolutions pour durer ! Le durable, c’est dans l’air du temps ! Et l’utopie si chère à nos yeux, doit, elle aussi s’y plier pour continuer de résister dans la joie, la rencontre et la passion !

Nous vous donnons rendez-vous un peu plus tôt cette année, dans un festival plus intimiste et intègre, toujours aussi joyeux et exigeant.

De beaux concerts, des spectacles ébouriffants, la fameuse balade musicale dans les châteaux, de la convivialité, des temps de rencontre et de paroles autour des propositions artistiques… La programmation 2024 c’est que du bonheur et des frissons !

– Jeudi 4 Juillet

Château Doisy Daëne

– Vendredi 5 Juillet

Halle et Église de Barsac

– Samedi et dimanche 6 et 7 Juillet

Château de Myrat

Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine librecour.concerts@gmail.com

L’événement Festival Libre Cour Édition 2024 « Les Pieds sur Terre » Barsac a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Cadillac-Podensac