Festival Les Instants baroques du Lot Sur les pas de l’art baroque Loubressac, dimanche 6 octobre 2024.

Festival Les Instants baroques du Lot Sur les pas de l’art baroque Loubressac Lot

Balade musicale et contée une visite du village de Loubressac comme vous ne l’avez encore jamais faite, au rythme du violon baroque d’Alice Julien-Laferriere, ponctuée par le conte de notre conteuse locale Brigitte Vidieu

Vos pas, la musique et les mots pour voyage dans un Loubressac version XVIIe siècle !

Concert Music for two ! par le Duo Coloquintes ( violon et viole de gambe ) Une autre voyage au coeur du XVIIe siècle, mais cette fois outre Manche ! Le duo Coloquintes composé d’Alice Julien-Laferriere et Mathilde Vialle à la viole de gambe vous emmène en Angleterre à la cour Elisabéthaine, avec un programme de pièces composées initialement pour le virginal extraits du Fitzwilliam Virginal Book, entrecoupées des » Captain Humes Lamentations » du violiste Tobias Humes et des variations sur John come kiss me now de Thomas Baltzar, extraites des fameux recueils de Playford

Début : 2024-10-06 17:00:00

fin : 2024-10-06

Place du Foirail

Loubressac 46130 Lot Occitanie lesinstantsbaroquesdulot@gmail.com

