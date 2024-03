Festival La Cour des Contes : « Contre-visite : Autres histoires de Cendrillon(s) » La Julienne Genève, dimanche 28 avril 2024.

Festival La Cour des Contes : « Contre-visite : Autres histoires de Cendrillon(s) » Loin de l’imagerie de Disney et de Perrault, dans des versions rock ou onirique, un duo d’artistes offre un hommage à cette héroïne emblématique, petite fille abandonnée jusqu’au jour où… Dimanche 28 avril, 17h00 La Julienne CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-28T17:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T17:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

Tout public, dès 9 ans

Le duo offre une contre-visite à l’un des contes les plus connus et l’un des plus mal connus au monde : Cendrillon.

Avec un récit ciselé, des musiques rock et électro, « Contre-Visite » propose trois versions de cette histoire : une pour raviver la mémoire commune, une pour dire que non, on n’est pas obligé d’attendre que son prince vienne, et une pour donner un autre regard sur tous les personnages.

Il était trois fois Cendrillon…

Loin de l’imagerie de Disney et de Perrault, dans des versions rock ou onirique, Grégory Allaert (musique) et Pierre Delye (récit) offrent un hommage à cette héroïne emblématique, petite fille maltraitée, abandonnée jusqu’au jour où…

Et si tout ne dépendait pas d’une fée ? Et si Cendrillon décidait que ? Et si la liberté était à portée de mots ? Pour leur dernière création, le duo se lance un défi de taille, bousculer ce conte des plus connus, une Contre-visite sans concession.

Pierre Delye : Ecriture et récit

Grégory Allaert : Composition et musique

Création octobre 2022

Mise en scène : Hubert Jégat

Production : Vailloline & Clair de Lune

La Julienne Route de Saint-Julien 116 1228 Plan les Ouates Genève 1228 Genève

DR