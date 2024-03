FESTIVAL INVASION DE LUCANES #13 PLACE DE L’ARMISTICE Libourne, samedi 25 mai 2024.

L’association Lucane Musiques est fière d’annoncer la 13ème édition de son Festival Invasion de Lucanes, qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains sur la Place de l’Armistice à Libourne (33). Cet événement à taille humaine, bien ancré dans l’agenda culturel girondin, fait le pari cette année de se réinventer en passant en biennale et en osant une programmation d’artistes internationaux et éclectiques de premier plan, toujours à prix doux ! A l’affiche : le marseillais KID FRANCESCOLI et son electro pop chaude et ultra dansante, les guitares hurlantes de TAGADA JONES, fer de lance de la scène métal hexagonale, PSYCHOTIC MONKS considéré comme le groupe rock français le plus excitant du moment avec leurs prestations scénique dantesques, l’ovni des réseaux ROLAND CRISTAL et sa techno DADA 3.0 ou bien encore les anglais MADMADMAD et leur disco-electro-punk renversante (1ere fois en gironde!) et le groupe iconique de la scène punk française, BURNING HEADS. En plus de cela programmation scène locale avec FLANAGAN, APE MAN et SCREAMING BELLIES ainsi que les DJ SET de FORAIN ROMANTIQUE (Nova/Les Inrocks) et de l’IBOAT sound system, le tout avec des bières et des vins locaux, des foodtrucks et surtout une grosse ambiance ! Jauge limitée, réservations conseillées !PASS 1 JOUR SAMEDI : KID FRANCESCOLI – PSYCHOTIC MONKS – ROLAND CRISTAL – SCENE LOCALE – FORAIN ROMANTIQUE DJ SET (NOVA-LESINROCKS)

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 17:00

PLACE DE L’ARMISTICE 36, RUE DU 1ER RAC 33500 Libourne 33