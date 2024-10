FESTIVAL INTERNATIONAL DU VOYAGE À VÉLO Rue d’Arcole Le Mans, samedi 8 février 2025.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU VOYAGE À VÉLO

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans Sarthe

38ème édition du Festival International du Voyage à Vélo

Le Festival international du voyage à vélo revient pour une 38e édition. Comme l’année passée, elle se tiendra au Palais des Congrès et de la Culture, rue d’Arcole, au Mans. Cette édition offrira plus d’activités et occupera la totalité du Palais.

En roue libre Bruxelles (Belgique) 28-29 mars 2025

Capture decran 2024 10 03 a 16.07.28

La septième édition du festival En Roue Libre aura lieu les vendredi 28 et samedi 29 à la Maison Haute de Boisfort.

Vélosons Chambéry 28-30 mars 2025

cropped logo

La septième édition du festival du voyage à vélo de Chambéry aura lieu du vendredi 28 mars au dimanche 30 mars. Le festival aura lieu dans plusieurs lieux. Tous les détails sur leur site.

Joomla SEF URLs by Artio

En poursuivant votre na 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-02-08 10:00:00

fin : 2025-02-09 22:00:00

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire thierry@mourlanne.com

L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DU VOYAGE À VÉLO Le Mans a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

samedi 8 février 2025 FESTIVAL INTERNATIONAL DU VOYAGE À VÉLO Rue d’Arcole Le Mans FESTIVAL INTERNATIONAL DU VOYAGE À VÉLO Rue d'Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans Sarthe 2025-02-08 à .38ème édition du Festival International du Voyage à Vélo