Festival International de Colmar Trio virtuose, œuvres emblématiques Colmar, mercredi 10 juillet 2024.

Festival International de Colmar Trio virtuose, œuvres emblématiques Colmar Haut-Rhin

On connaît l’amour de François-Frédéric Guy pour Beethoven. Après les 32 sonates et les 5 concertos pour piano, le musicien s’est tourné vers la musique de chambre avec violon et/ou violoncelle, avec la complicité de Tedi Papavrami et Xavier Phillips.

PIANO FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY

VIOLON TEDI PAPAVRAMI

VIOLONCELLE XAVIER PHILLIPS

Pour ce concert, les trois musiciens dans la plénitude de leur talent nous proposent d’explorer en leur compagnie l’histoire du trio avec piano depuis l’un de ses premiers chefs-d’œuvres, le Trio n°45 de Haydn, compositeur viennois souvent considéré comme le père de la musique de chambre telle que nous la concevons aujourd’hui. C’est à la fois en se souvenant de ce glorieux modèle, mais aussi en s’en délivrant que Beethoven imagine ses propres trios, dont l’un des sommets absolus n’est autre que le fameux Trio n°5, dit des Esprits , titre qu’il doit à l’atmosphère étrange de son mouvement central Beethoven était alors fasciné par le Macbeth de Shakespeare, dont il envisagea un temps à mettre en musique quelques pages marquantes dont celles des sorcières !

À l’autre bout du siècle, Brahms reprend le flambeau et nous offre avec son Trio n°3, l’un de ses plus absolus monuments chambristes.

PROGRAMME

J. Haydn, Trio pour piano n°45 en mi bémol majeur HOB 15/29

L. van Beethoven, Trio n°5 en Ré Maj op. 70 n°1 « Les Esprits »

J. Brahms, Trio pour piano et cordes n°3, en ut mineur, op. 101 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 18:00:00

fin : 2024-07-10

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

