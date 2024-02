Festival International de Colmar récital de piano Grigory Sokolov Colmar, mardi 9 juillet 2024.

Fidèle parmi les fidèles du Festival de Colmar, Grigori Sokolov nous revient cette année avec un formidable programme mêlant baroque et romantisme.

Fidèle parmi les fidèles du Festival de Colmar, Grigori Sokolov nous revient cette année avec un formidable programme mêlant baroque et romantisme. Habitués que nous sommes à compartimenter les époques et les styles, on oublie trop souvent la dette que Chopin et Schumann ont à l’égard de Bach, qu’ils vénéraient comme un véritable dieu de la musique.

C’est donc à cet héritage souvent occulté que nous convie Grigory Sokolov, avec quelques pages parmi les plus personnelles de ces compositeurs la géniale Partita n°2 du Cantor, deux recueils de Mazurkas de Chopin, qui furent un peu le journal intime de son âme déchirée, et les envoûtantes Scènes de la forêt de Schumann, où l’imaginaire romantique bat son plein avec une poésie unique.

PROGRAMME

Johann Sebastian Bach, Quatre Duos (BWV 802-805)

Johann Sebastian Bach, Partita n°2 en ut mineur (BWV 826)

Frédéric Chopin, Quatre Mazurkas op. 30

Frédéric Chopin, Trois Mazurkas op. 50

Robert Schumann, Scènes de la forêt op. 82 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 20:30:00

fin : 2024-07-09

place du 2 Février

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

