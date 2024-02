Festival International de Colmar Le Quatuor dont tout le monde parle Colmar, samedi 6 juillet 2024.

Festival International de Colmar Le Quatuor dont tout le monde parle Colmar Haut-Rhin

Le Quatuor Modigliani vient de fêter ses 20 ans d’existence et fait partir des quatuors à cordes d’excellence.

QUATUOR MODIGLIANI

Amaury Coeytaux, Loïc Rio, violons

Laurent Marfaing, alto

François Kieffer, violoncelle

Grâce au soutien de généreux mécènes, ils ont le privilège de jouer quatre exceptionnels instruments italiens du 17 et 18ème siècle.

Si le grand public connaît Stravinski essentiellement comme un grand maître de l’orchestre, qui sut faire flamboyer comme nul autre des ballets tels que L’Oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du printemps, il s’est également illustré dans l’art plus intimiste du quatuor à cordes. En témoignent ces Trois Pièces écrites en 1914 et créées l’année suivante, dans lesquelles le compositeur russe explore de nouveaux horizons musicaux et harmoniques.

Avec le Quatuor n°7 de Beethoven, le Quatuor Modigliani nous replonge dans une tout autre modernité celle d’un compositeur farouchement décidé à imposer sa marque à un genre musical qu’il hérite de Haydn et Mozart, et qu’il va peu à peu révolutionner. Ce premier des trois quatuors Razoumovski en est d’ailleurs la première véritable et sublime étape.

PROGRAMME

I. Stravinski, Trois pièces pour quatuor à cordes

L. van Beethoven, Quatuor à cordes, en fa majeur, op. 59 n°1 Razoumovski n°7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 18:00:00

fin : 2024-07-06

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

