Festival International de Colmar Découverte jeunes artistes Grégoire Torossian Colmar, mardi 9 juillet 2024.

VIOLON GRÉGOIRE TOROSSIAN

PIANO SAMUEL BISMUT

Grégoire Torossian, né en 2000, débute le violon à 4 ans. Lauréat de plusieurs concours internationaux, il remporte notamment le Concours Leonid Kogan à Bruxelles et le 3e Prix au Concours International George Enescu à Bucarest en septembre 2022. Dans le cadre de nombreuses Masterclass dans toute l’Europe, Grégoire Torossian enrichit sa formation avec des musiciens tels que Julia Fischer, Kirill Troussov, Sarah Nemtanu, Patrice Fontanarosa, Pierre Amoyal ainsi que Sergey Khachatryan. Il enchante ensuite des salles prestigieuses comme la Philharmonie de Kiev, le Victoria Hall de Genève, la Philharmonie de Paris et l’Athénée de Bucarest. Grégoire Torossian joue le violon « Faisan Doré » de Jean-Baptiste Vuillaume, mis à disposition par un collectionneur privé et fait preuve d’une sensibilité artistique exceptionnelle dans son interprétation des œuvres d’Enescu et de Debussy. Son engagement dans l’exploration musicale et sa maîtrise technique font de lui un interprète remarquable, contribuant à enrichir le paysage musical contemporain.

PROGRAMME

G. Enescu, Impromptu concertant pour violon et piano

G. Enescu, Impressions d’enfance, op. 28

C. Debussy, Beau soir

C. Debussy, La plus que lente

C. Debussy, Sonate pour violon et piano en sol mineur, L.140 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 12:30:00

fin : 2024-07-09

29 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est resafestival@tourisme-colmar.com

