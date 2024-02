Festival Horsol duo voix/guitare, la chanson française Fermanville, jeudi 5 septembre 2024.

Festival Horsol duo voix/guitare, la chanson française Fermanville Manche

Odée Mertzweiller guitare

Nina Spinosi soprano

Le festival débutera avec le duo voix/guitare, offrant un voyage musical au patrimoine de la chanson française.

Peut-être pourrons-nous fredonner certains airs bien connus avec Nina et Odée…

Après le concert, nous vous invitons à prolonger cette soirée inaugurale par une dégustation de cidres et de bières de la région.

Ce concert aura lieu dans notre résidence artistique qui est aussi notre espace de répétition.

Cosy Fermette

« La Fermette » 107 Inthéville entrée libre sous réservation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-05 16:00:00

fin : 2024-09-05

107 Village Inthéville

Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

L’événement Festival Horsol duo voix/guitare, la chanson française Fermanville a été mis à jour le 2024-02-24 par OT Cotentin Le Val de Saire