FESTIVAL HELLFEST 2024 Clisson, jeudi 27 juin 2024.

FESTIVAL HELLFEST 2024 Clisson Loire-Atlantique

Hellfest 2024, welcome to infernopolis !

Chaque année, les portes de l’enfer s’ouvrent à Clisson (44) pour accueillir le plus gros des festivals français Le HELLFEST. Une communion infernale rassemblant plus de 240 000 festivaliers amateurs de Rock et de Metal, une déferlante de décibels propulsée par une programmation composée de plus de 180 groupes sur 4 jours ! Plus qu’un simple festival, le HELLFEST propose maintenant une réelle expérience à découvrir, avec une ambiance jamais égalée, dans des décors et des superstructures dantesques. Depuis sa création en 2006, le HELLFEST a su fédérer un large public venu du monde entier. Grâce à son projet si distinctif, le HELLFEST a réussi à gagner une reconnaissance internationale en s’inscrivant définitivement comme l’un des plus beaux fleurons culturel et musical sur le territoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27

fin : 2024-06-30

Route du Champ Louet

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire info@hellfest.fr

L’événement FESTIVAL HELLFEST 2024 Clisson a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire