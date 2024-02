Festival Electrolapse Saint-Sorlin-en-Valloire, vendredi 23 août 2024.

Festival Electrolapse Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Ce festival de musique électronique qui rassemble et plonge ses visiteurs dans une expérience musicale et sensorielle immersive et unique. C’est pas moins de 45 artistes qui monteront donc sur scène pour offrir près de 24h de musique sur deux jours.

.

Terrain de Rugby

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@electrolapse.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-25



L’événement Festival Electrolapse Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche