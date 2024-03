Festival du conte 2024 Le village du festival Village du festival Capbreton, mercredi 8 mai 2024.

Festival du conte 2024 Le village du festival Village du festival Capbreton Landes

Bureau et billetterie du festival

La buvette du festival

Coin librairie

Repaire de la médiathèques

Toutes les informations complémentaires sont sur le programme du festival

Bureau et billetterie du festival

Mercredi 14h>20h

Jeudi, vendredi et samedi 10h>20h

La buvette du festival

Mercredi 12h>23h

Jeudi, vendredi et samedi 10h>23h

Coin librairie

Mercredi 14h>20h

Jeudi, vendredi et samedi 10h>20h

Dédicaces

Jean-Jacques Fdida mercredi 8 mai / 15h30

Pépito Matéo jeudi 9 mai / 14h

Repaire de la médiathèques

Mercredi 14h>20h

Jeudi, vendredi et samedi 10h>20h

Trois espaces sont proposés par la médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Toutes les informations complémentaires sont sur le programme du festival .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-11

Village du festival Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival du conte 2024 Le village du festival Capbreton a été mis à jour le 2024-03-14 par OTI LAS